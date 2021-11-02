В США умер создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек. Ему было 100 лет

Знаменитый врач-психиатр, создатель и пионер когнитивной психотерапии Аарон Бек скончался в США в возрасте 100 лет. Об этом сообщила его дочь Джудит на сайте Института Бека.

Она призналась, что скорбит вместе со всеми специалистами института, пациентами и родственниками о потере своего «экстраординарного отца». По словам Джудит, Аарон Бек умер мирно у себя дома.

«Мой отец посвятил свою жизнь разработке и тестированию различных методов улучшения жизни для бесчисленного множества людей, столкнувшихся с проблемами со здоровьем и ментальными сложностями», — написала она.

Джудит Бек добавила, что отец вместе с ней мечтал создать учреждение, которое позволило бы когнитивно-поведенческой терапии «эволюционировать и процветать». «Мы превзошли собственные ожидания», — подчеркнула она, пообещав продолжить работу.

Аарон Бек родился в 1921 году в семье еврейских иммигрантов из Российской империи. Он начал свою карьеру как психоаналитик, разрабатывал собственные модели лечения депрессии и аффективных расстройств.

В 1976 году он написал монографию «Когнитивная терапия и эмоциональные расстройства», в которой предложил совершенно новый подход к лечению ментальных проблем. В 1994 году Бек вместе с дочерью основал Институт когнитивной психотерапии и исследований Бека.

Широкое распространение получила так называемая шкала депрессии Бека. Ее часто используют для диагностики и самодиагностики депрессивных состояний. В шкалу входит 21 категория симптомов и жалоб, которые могут свидетельствовать о необходимости лечения.