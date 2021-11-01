В сети появился второй трейлер фильма «Падение Луны». Главную роль в нем сыграла Холли Берри

Он расскажет историю о надвигающемся чудовищном катаклизме. Согласно сюжету, по неизвестной причине Луна сойдет с орбиты и начнет двигаться в сторону Земли. Это поставит жизнь на планете под угрозу.

В сети появился второй трейлер «Падения Луны» — нового масштабного проекта Роланда Эммериха с Холли Берри в главной роли. Фильм-катастрофа выйдет на экраны 3 февраля 2022 года.

Судя по трейлеру, часть землян будет надеяться спастись в эвакуации, другая в отчаянии займется мародерством, и лишь немногим предстоит взять ответственность за судьбу человечества. Среди последних будет бывшая астронавтка Джо Фаулер — ее как раз и сыграет Берри.

Она вместе с другим астронавтом Брайаном Харпером и конспирологом К.Хаусманом отправится в космос. Участники экспедиции вскоре поймут, что знали о Луне не так много, как им казалось.

Роль Харпера в картине исполнил Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Астрал»), а К.Хаусмана — Джон Брэдли («Игра престолов», «Борджиа»). Также в актерский состав ленты вошли Майкл Пенья, Чарли Пламмер, Келли Ю, Эме Иквуакор, Каролина Бартчак и Дональд Сазерленд.

Сценарий «Падения Луны» написал сам Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. Первый трейлер проекта появился в сети в начале сентября.