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Илон Маск готов продать акции Tesla, если это поможет в борьбе с мировым голодом

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

Американский предприниматель Илон Маск заявил в твиттере, что продаст акции своей компании Tesla, если это поможет устранить мировой голод. Для этого ему нужно точное описание стратегии Всемирной продовольственной программы (ВПП).

«Если ВПП сможет точно описать в этой ветке обсуждения в Twitter, как 6 млрд долларов решат проблему голода в мире, я сразу же продам акции Tesla», — написал Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на слова исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли о том, что 6 млрд долларов позволят справиться с «катастрофой» и помочь в борьбе с голодом, а также его последствиями.

Маск добавил, что готов пожертвовать деньги (они составляют примерно 2% его богатства) на решение проблемы голода в случае, если вся отчетность по действиям ВПП будет открытой, чтобы «общественность могла видеть точно, куда тратятся деньги».

В конце октября Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. Его состояние превысило 271 млрд долларов после роста стоимости акций Tesla.

После этого бизнесмен задумался над созданием собственного вуза — Техасского института технологий и наук. Маск добавил, что у университета будет «эпичный мерч», вероятно, потому что его аббревиатура созвучна вульгарному названию женской груди.

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