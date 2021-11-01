Илон Маск готов продать акции Tesla, если это поможет в борьбе с мировым голодом

Американский предприниматель Илон Маск заявил в твиттере, что продаст акции своей компании Tesla, если это поможет устранить мировой голод. Для этого ему нужно точное описание стратегии Всемирной продовольственной программы (ВПП).

«Если ВПП сможет точно описать в этой ветке обсуждения в Twitter, как 6 млрд долларов решат проблему голода в мире, я сразу же продам акции Tesla», — написал Маск.

Таким образом бизнесмен отреагировал на слова исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли о том, что 6 млрд долларов позволят справиться с «катастрофой» и помочь в борьбе с голодом, а также его последствиями.