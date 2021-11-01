перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился второй трейлер фильма «Падение Луны». Главную роль в нем сыграла Холли Берри 23:42
Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького 23:27
mos.ru/Wikimedia
Все российские регионы вводят QR-коды для посещения общественных мест 22:50
33 тысячи человек закрыли в шанхайском Диснейленде. У посетителя был положительный тест на COVID-19 22:20
Илон Маск готов продать акции Tesla, если это поможет в борьбе с мировым голодом 22:04
Кристен Стюарт снимет фильм «Хронология воды». Он станет ее полнометражным режиссерским дебютом 21:36
Международная федерация гандбола после скандала разрешила спортсменкам сменить бикини на шорты 21:16
Вышел первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» 20:45
Оксимирон вернулся с новым треком, в Петербурге ждут гид Michelin и другие новости дня
20:20 дайджест
Международный фонд защиты животных наградил пса, научившегося искать и спасать коал во время пожаров 19:55
Пресс-материалы
ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в онлайн-формате с 11 по 25 ноября 19:06
«Амедиатека» снимет документальный сериал «Русская гастрономическая революция» 18:22
Водолазкин, Ремизов, Абгарян: «ЛитРес» открыл бесплатный доступ к романам финалистов «Большой книги» 17:53
Попова: на улучшение ситуации с коронавирусом может понадобиться больше одной нерабочей недели 17:53
Первый российский регион объявил о продлении режима нерабочих дней 17:25
ProjectManhattan/Flickr
Путин: в ближайшее время в России начнут использовать лекарства от коронавируса 17:05
В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров метро. Ранены 17 человек 16:44
Власти Москвы планируют полностью отказаться от труда мигрантов на стройках 16:39
Роспотребназдор опроверг признание в Ленобласти QR-кодов о вакцинации иностранными прививками Обновлено в 16:04
Правительство утвердило стратегию России по климату до 2050 года. Она связана с экономическим ростом 16:01
Отключить рекламу

Кристен Стюарт снимет фильм «Хронология воды». Он станет ее полнометражным режиссерским дебютом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:36

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по саге «Сумерки», фильмам «Зильс-Мария», «Спенсер» и «Ангелы Чарли», снимет свой полнометражный дебютный фильм в качестве режиссера. Об этом сообщило издание Variety.

Картина под названием «Хронология воды» будет основана на одноименной книге мемуаров Лидии Юкнавич. В данный момент Стюарт проводит кастинг актрис на роль писательницы.

«Я, вообще-то, опережаю все события в своей жизни и начинаю говорить о вещах до того, как они станут действительно релевантными, но это более релевантно, чем когда‑либо», — заявила режиссер будущего проекта.

Стюарт призналась, что потратила на разработку картины долгое время — «столько, сколько было необходимо», подчеркнула она. «Мы собирали все воедино и думали об этом очень долго. Я так взволнована», — рассказала актриса.

По ее словам, фильм будет малобюджетным. Тем не менее Стюарт все еще находится в поиске потенциальных инвесторов. «Нам не нужно много. Это действительно маленький фильм. То, в чем я бы хотела сыграть, будучи моложе», — пояснила она.

Сама Стюарт, скорее всего, в картине не появится. По ее мнению, в проекте просто нет для нее роли. «Думаю, это зависит от того, кто сыграет Лидию. Я могла бы сыграть ее старшую сестру, но, вероятно, этого не случится», — сказала Стюарт.

Тем не менее кинематографистка призналась, что продолжает думать о том, как бы могла появиться на экране в своем первом крупном фильме. Пока эти размышления не привели ни к какому итогу, отметила актриса.

5 ноября в прокат выходит фильм Пабло Ларраина «Спенсер», в котором Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану. Лента расскажет о нескольких днях, во время которых леди Ди решила покинуть королевскую семью.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени
рок
«Лучшие хиты Nautilus Pompilius»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций

Другие материалы по темам

Люди
Кристен Стюарт
Пабло Ларраин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить