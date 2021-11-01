Кристен Стюарт снимет фильм «Хронология воды». Он станет ее полнометражным режиссерским дебютом

Американская актриса Кристен Стюарт, известная по саге «Сумерки», фильмам «Зильс-Мария», «Спенсер» и «Ангелы Чарли», снимет свой полнометражный дебютный фильм в качестве режиссера. Об этом сообщило издание Variety.

Картина под названием «Хронология воды» будет основана на одноименной книге мемуаров Лидии Юкнавич. В данный момент Стюарт проводит кастинг актрис на роль писательницы.

«Я, вообще-то, опережаю все события в своей жизни и начинаю говорить о вещах до того, как они станут действительно релевантными, но это более релевантно, чем когда‑либо», — заявила режиссер будущего проекта.

Стюарт призналась, что потратила на разработку картины долгое время — «столько, сколько было необходимо», подчеркнула она. «Мы собирали все воедино и думали об этом очень долго. Я так взволнована», — рассказала актриса.

По ее словам, фильм будет малобюджетным. Тем не менее Стюарт все еще находится в поиске потенциальных инвесторов. «Нам не нужно много. Это действительно маленький фильм. То, в чем я бы хотела сыграть, будучи моложе», — пояснила она.

Сама Стюарт, скорее всего, в картине не появится. По ее мнению, в проекте просто нет для нее роли. «Думаю, это зависит от того, кто сыграет Лидию. Я могла бы сыграть ее старшую сестру, но, вероятно, этого не случится», — сказала Стюарт.

Тем не менее кинематографистка призналась, что продолжает думать о том, как бы могла появиться на экране в своем первом крупном фильме. Пока эти размышления не привели ни к какому итогу, отметила актриса.

5 ноября в прокат выходит фильм Пабло Ларраина «Спенсер», в котором Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану. Лента расскажет о нескольких днях, во время которых леди Ди решила покинуть королевскую семью.