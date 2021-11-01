Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта». Он появился в соцсетях компании. Само шоу стартует на платформе зимой — с 29 декабря.
Сериал расскажет об охотнике за головами Бобе Фетте, роль которого исполнил Темуэра Моррисон, а также наемнице Феннеке Шанд. Последнюю сыграла Вэнь Минна. Они прибудут на Татуин и заявят о своих правах на территорию, которой некогда управлял Джабба Хатт.
Исполнительными продюсерами шоу выступают Джон Фавро, Дейв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон. Музыку к «Книге Бобы Фетта» написал Людвиг Геранссон, он же создал саундтрек «Мандалорца».
Будущий сериал называют «сезоном 2,5» «Мандалорца». Сюжеты двух проектов будут тесно связаны, но каким образом — пока неизвестно.