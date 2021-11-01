Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта». Он появился в соцсетях компании. Само шоу стартует на платформе зимой — с 29 декабря.

Сериал расскажет об охотнике за головами Бобе Фетте, роль которого исполнил Темуэра Моррисон, а также наемнице Феннеке Шанд. Последнюю сыграла Вэнь Минна. Они прибудут на Татуин и заявят о своих правах на территорию, которой некогда управлял Джабба Хатт.