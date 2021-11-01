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Вышел первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» 20:45
Оксимирон вернулся с новым треком, в Петербурге ждут гид Michelin и другие новости дня
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ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в онлайн-формате с 11 по 25 ноября 19:06
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Попова: на улучшение ситуации с коронавирусом может понадобиться больше одной нерабочей недели 17:53
Первый российский регион объявил о продлении режима нерабочих дней 17:25
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Путин: в ближайшее время в России начнут использовать лекарства от коронавируса 17:05
В Токио мужчина в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров метро. Ранены 17 человек 16:44
Власти Москвы планируют полностью отказаться от труда мигрантов на стройках 16:39
Роспотребназдор опроверг признание в Ленобласти QR-кодов о вакцинации иностранными прививками Обновлено в 16:04
Правительство утвердило стратегию России по климату до 2050 года. Она связана с экономическим ростом 16:01
Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» сразу в 14 номинациях 15:39
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РИА «Новости»: ФСБ завершила расследование дела обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова 15:31
Журналист обнаружил базу данных тысяч людей, которые покупали поддельные ПЦР-тесты на ковид 15:04
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История о любви, кино и любви к кино: премьера трейлера драмы «Загадочный остров Бергмана» 13:55
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Оксимирон вернулся с новым треком, в Петербурге ждут гид Michelin и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:20

За последние сутки в России выявили 40 402 случая коронавируса. Это на 591 заражение меньше, чем максимальный показатель, установленный вчера.

Новгородская область стала первым российским регионом, который увеличил период нерабочих дней. Их продлят до 14 ноября включительно. Сегодня же глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для улучшения ситуации с коронавирусом может потребоваться больше одной нерабочей недели.

Роспотребназдор опроверг признание в Ленобласти QR-кодов о вакцинации иностранными прививками. Ранее областная пресс-служба сообщила, что посещать театры и музеи можно будет с зарубежными сертификатами.

РИА «Новости» сообщило, что ФСБ завершила расследование дела обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Его адвокат Дмитрий Талантов заявил, что юристы уже знакомятся с материалами дела.

Правительство утвердило стратегию России по климату. Она направлена на снижение выбросов парниковых газов на 60% к 2050 году и связана с экономическим ростом.

Московские власти задумали полностью отказаться от использования труда мигрантов на стройках. Достичь этого планируют за счет новых технологических решений и улучшения качества образования инженеров и строителей.

В петербургском комитете по развитию туризма сказали, что находятся в постоянном контакте с ресторанным гидом Michelin и обсуждают совместную маркетинговую кампанию. На рынке ждут прихода путеводителя в Петербург в 2022–2023 годах.

Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» в 14 категориях. Тимоте Шаламе может претендовать на премию за «Лучшую мужскую роль», а Дени Вильнев — за «Лучшую режиссуру».

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — «Кто убил Марка?». Одновременно рэпер запустил сайт, намекающий на возможность выхода нового альбома, но точной информации пока нет.

«Амедиатека» выпустит документальный сериал «Русская гастрономическая революция». Он расскажет о становлении ресторанной индустрии в России и о связи этого процесса с социальной и политической жизнью страны.

Дональд Гловер показал тизер третьего сезона «Атланты». В ролике появился двоюродный брат главного героя по кличке Бумажный Бой в кофте с надписью «фальшивка». На протяжении предыдущих сезонов «Атланты» братья пытаются покорить рэп-индустрию и решить семейные проблемы.

Вышел трейлер драмы «Загадочный остров Бергмана» Миа Хансен-Лев. Картина расскажет о паре американских кинематографистов, уехавших на остров, где когда‑то жил Ингмар Бергман, чтобы начать работу над новыми сценариями.

С 11 по 25 ноября ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» покажет 33 фильма и проведет серию дискуссий. Все кинопоказы и встречи состоятся онлайн и будут посвящены в первую очередь боди-позитиву, арт-активизму и эмиграции ЛГБТ-людей.

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