Международный фонд защиты животных наградил пса, научившегося искать и спасать коал во время пожаров

Собака научилась искать коал по запаху меха и фекалий. По информации издания, Медведь — единственный пес в мире, которому это удалось. Благодаря своим умениям он помог спасателям найти множество животных в лесах Австралии.

Пес из Австралии по кличке Медведь получил медаль Международного фонда защиты животных (IFAW) за спасение более сотни коал во время лесных пожаров в 2019–2020 годах. Об этом сообщил Daily Mail.

Медведь находил попавших в беду коал, бесшумно ложился у корней деревьев, чтобы не спугнуть зверей, и дожидался спасателей. Те эвакуировали животных и оказывали им необходимую медицинскую помощь.

Коллеги Медведя заявили, что тоже поощрят его — дополнительным временем для игр и объятиями. Последние, вероятно, особенно обрадуют пса, которого некогда бросили хозяева из‑за его обсессивно-компульсивного расстройства.

Оно, впрочем, и сделало Медведя идеальным кандидатом для программы Университета Саншайн-Кост по подготовке собак-ищеек. В IFAW пса отметили за особую храбрость во время миссий по спасению коал.