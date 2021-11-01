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ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет в онлайн-формате с 11 по 25 ноября

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдет с 11 по 25 ноября. В этом году он состоится полностью в онлайн-формате из‑за эпидемиологической обстановки. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Основными темами фестиваля в 2021 году будут боди-позитив, арт-активизм и эмиграция ЛГБТ-людей. Всего в программе 33 картины в разных жанрах из России, Франции, Бельгии, Филиппин, Канады, Германии, Эстонии, США и других стран.

Среди них — «Фанаты» Севы Галкина, посвященный интерсекс-людям фильм «Никогда никому об этом не рассказывай» Катерины Седляровой и лента «Здравствуй, я» Анастасии Шалая о жизни трансгендерных людей.

Также в программе: нашумевшая «Жар-птица» о любовном треугольнике в Советской армии, гротескная «Картофелинка мечтает об Америке», филиппинская картина «Метаморфозы», фильм о художнике Дэвиде Войнаровиче «Войнарович» и история квир-комиксов «Радужные линии».

Зарубежные фильмы можно будет посмотреть с русскими субтитрами, их сделают специально для «Бок о бок». Все ленты покажут в онлайн-кинотеатре. Кроме того, в рамках фестиваля в прямом эфире пройдут веб-встречи и дискуссии с кинематографистами.

«Онлайн-кинотеатр позволит нам провести фестиваль безопасно и не волноваться, что наши мероприятия могут стать причиной всплеска заболеваемости. На онлайн-дискуссиях „БоБ TV“ каждый вечер с 20.00 мы будем общаться с создателями кино, кинокритиками, активистами и обсудим разные темы: арт-активизм, боди-позитив, эмиграцию, интерсекс-людей, лесбийскую идентичность в искусстве и многие другие», — сказала команда фестиваля.

Присоединиться к трансляциям «БоБ TV» можно будет из любой точки. Во время одной из них состоится презентация сборника квир-комиксов «How Much Queer Work». Предпродажа билетов на события «Бок о бок» уже открылась на сайте, до 11 ноября при покупке можно использовать промокод BOB25 на скидку 25%.

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