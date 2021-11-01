Попова: на улучшение ситуации с коронавирусом может понадобиться больше одной нерабочей недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для улучшения ситуации с коронавирусом может потребоваться больше одной нерабочей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководительницы ведомства, эффект от принятых мер не наступит мгновенно. «Для этого нужно время, не меньше одной инкубации (около недели. — Прим. ред.). Скорее всего, понадобится больше времени», — сказала она.

Согласно заявлению Поповой, темпы роста заболеваемости по стране снизились, но говорить о стабилизации рано. «Рост от 2% и выше сохраняется в 78 субъектах России. Стабилизация — в пяти. Снижение заболеваемости — в двух регионах: это Республика Калмыкия — минус 5% и Республика Карелия — минус 17,5%», — сказала она.

1 ноября Новгородская область стала первым российским регионом, который увеличил период нерабочих дней. Их продлят еще на неделю — с 8 по 14 ноября включительно.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Ряд регионов, включая Москву и Петербург, ввели на этот период частичный локдаун.