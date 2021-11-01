Власти Москвы планируют полностью отказаться от труда мигрантов на стройках

Власти Москвы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который подразумевает полный отказ от привлечения трудовых мигрантов. Об этом вице-мэр столицы по градостроительной политике Андрей Бочкарев рассказал в интервью РБК.

По его словам, из‑за масштабного строительства по программе реновации в городе не хватает трудовых ресурсов — нужно на 40% больше рабочих и инженеров. Многие трудовые мигранты уехали из Москвы за время пандемии — из 120 тыс. человек остались лишь 40 тыс., отметил чиновник.

Изменился и национальный состав рабочих — если раньше больше приезжали из Таджикистана, то сейчас на стройках преобладают граждане Узбекистана и Киргизии, увеличилось количество и строителей из Подмосковья. При этом средняя зарплата рабочих-мигрантов выросла — с 30 до 50–60 тыс. рублей, заявил вице-мэр.

Московские власти планируют отказаться от иностранной рабочей силы за счет технологических решений и автоматизации процесса. По мнению Бочкарева, строительство должно требовать в три раза меньше людей, их зарплата должна быть в два-три раза выше, а работы должны вестись в два раза быстрее.

В качестве примера технологического решения чиновник привел возможность сборки узла распределения воды не на объекте, а на линии. Он также рассказал, как работает шведская девелоперская компания Skanska, где бетонированием пятна под монтаж колонны занимается один человек, швед, который «весь обвешан инструментами».

«Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», — заявил вице-мэр.

Еще одной проблемой увеличения эффективности в мэрии считают качество образования. В России строительная отрасль базируется на главной дисциплине — промышленном гражданском строительстве, в то время как методам управления стройкой уделяется только 10–15%. В США и Германии эти дисциплины разделены: первая предназначена для инженеров, а вторая — для людей, непосредственно занятых на стройках.

В прошлом году, по данным МВД, количество мигрантов в России снизилось почти вдвое — до 6,3 млн человек. В мае ФСИН предложила использовать труд заключенных на стойках, где работают мигранты и не хватает рабочей силы. В июне зэков решили привлечь к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали.