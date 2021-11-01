Снимок звезды «Офиса» Б.Дж.Новака разместили на стоке. Теперь его лицо на товарах по всему миру

Актер Бенджамин Джозеф Новак (Райан Ховард из «Офиса») уже несколько лет находит свое лицо на упаковках товаров по всему миру. В своих инстаграм-сторис на прошлой неделе он опубликовал несколько подобных примеров, объединив их в коллекцию под названием «Modeling» («Позирование»).
Среди товаров с фотографией Новака — краска для лица из Уругвая, шведский одеколон, электробритвы китайского производства и даже зеленый дождевик. На всех упаковках используется один и тот же снимок актера — с взлохмаченными волосами и в черной рубашке.
Как пояснил Новак, несколько лет назад кто‑то загрузил эту фотографию на сайт с бесплатными изображениями. После этого множество производителей выбрали именно ее для продвижения своих товаров, считая, что на снимок не распространяются авторские права.
Кто сделал исходную фотографию и кто загрузил ее на сток, выяснить не удалось. Сам Новак с юмором относится к своей маркетинговой популярности и подавать в суд на компании не планирует. «Я слишком изумлен, чтобы что‑то сделать», — заявил он.
Актеру известно о ситуации с его фото как минимум с 2014 года. Тогда он опубликовал в инстаграме снимок со своим лицом на упаковке шведского парфюма. «Я счастлив объявить о запуске моего аромата, который теперь доступен в шведском универмаге», — подписал он пост.
Б.Дж.Новак — не единственный актер, чьи фотографии разошлись по стокам. Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму однажды согласился из‑за долгов сняться для стоковых фотографий за 120 долларов. Теперь снимки с актером можно найти на множестве сайтов с бесплатными изображениями, но сам Лю из‑за них тоже не переживает, а наоборот, подшучивает над этим.