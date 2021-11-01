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Снимок звезды «Офиса» Б.Дж.Новака разместили на стоке. Теперь его лицо на товарах по всему миру

Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Актер Бенджамин Джозеф Новак (Райан Ховард из «Офиса») уже несколько лет находит свое лицо на упаковках товаров по всему миру. В своих инстаграм-сторис на прошлой неделе он опубликовал несколько подобных примеров, объединив их в коллекцию под названием «Modeling» («Позирование»).

Среди товаров с фотографией Новака — краска для лица из Уругвая, шведский одеколон, электробритвы китайского производства и даже зеленый дождевик. На всех упаковках используется один и тот же снимок актера — с взлохмаченными волосами и в черной рубашке.

© bjnovak/Instagram
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© bjnovak/Instagram
2 из 4
© bjnovak/Instagram
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Как пояснил Новак, несколько лет назад кто‑то загрузил эту фотографию на сайт с бесплатными изображениями. После этого множество производителей выбрали именно ее для продвижения своих товаров, считая, что на снимок не распространяются авторские права.

Кто сделал исходную фотографию и кто загрузил ее на сток, выяснить не удалось. Сам Новак с юмором относится к своей маркетинговой популярности и подавать в суд на компании не планирует. «Я слишком изумлен, чтобы что‑то сделать», — заявил он.

Актеру известно о ситуации с его фото как минимум с 2014 года. Тогда он опубликовал в инстаграме снимок со своим лицом на упаковке шведского парфюма. «Я счастлив объявить о запуске моего аромата, который теперь доступен в шведском универмаге», — подписал он пост.

Б.Дж.Новак — не единственный актер, чьи фотографии разошлись по стокам. Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму однажды согласился из‑за долгов сняться для стоковых фотографий за 120 долларов. Теперь снимки с актером можно найти на множестве сайтов с бесплатными изображениями, но сам Лю из‑за них тоже не переживает, а наоборот, подшучивает над этим.

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