Оксфордский словарь назвал vax словом 2021 года

Оксфордский словарь английского языка (OED) назвал vax (в переводе «вакцина» или «вакцинироваться») словом 2021 года. Об этом пишут New York Times и ТАСС со ссылкой на пресс-релиз OED.

Понятие vax, восходящие как минимум к 1980-м годам, в 2021-м использовалось в 72 раза чаще, чем в прошлом году. Оно породило множество производных форм, например vax sites («места для вакцинирования») или fully vaxxed («полностью привитый»).

Старший редактор Оксфордского словаря Фиона МакФерсон сказала, что выбор vax был очевидным из‑за его поразительного влияния. «Это короткое, резкое, привлекающее внимание слово», что и сделало его продуктивным в создании новых понятий, отметила она.

В прошлом году OED не смог выделить единственное главное слово. Вместо этого лингвисты опубликовали целый ряд понятий, часть из которых связана с пандемией («коронавирус», «локдаун», «социальная дистанция», «социальная изоляция»), часть — с климатом и экологией («лесной пожар», «климат», net zero — «нулевой», в значении «нулевое потребление энергии»), а также слова «белорусский» «импичмент», vote-by-mail («голосование по почте») и Black Lives Matter.