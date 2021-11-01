Студентка заявила, что в отделе полиции ее изнасиловал сотрудник МВД. СК отказался заводить дело

21-летняя студентка Милослава Малярова из Москвы заявила, что пьяный сотрудник МВД изнасиловал ее в отделе полиции, а Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, к которому, по его словам, девушка обратилась за помощью.

Вечером 11 августа Милославу вместе с молодым человеком «неожиданно и без объяснения причин» увезли в отдел МВД по московскому району Люблино. У девушки забрали все вещи, возможности позвонить родителям или вызвать адвоката ей не дали.

«Ночью пьяный сотрудник изнасиловал меня», — рассказала Малярова. Шаргунов пишет, что девушка звала на помощь и «от отчаяния порезала вены найденной в кабинете насильника бритвой».

Утром ей попытались «вручить какие‑то деньги» и потребовали, чтобы она молчала о произошедшем. Телефон и паспорт Маляровой остались в отделе полиции, вернуть их удалось только через несколько месяцев.

Милослава Малярова вместе с адвокатом сразу поехала в Следственный комитет. Однако уголовное дело заведено не было.

«Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась. Но представьте на миг: передо мной пьяный мужчина, с оружием, намного старше меня, сильный физически… Драться с ним мне просто бессмысленно, а все слова были бесполезны», — цитирует депутат Милославу.

Адвокат девушки Владимир Бунаков рассказал изданию «Такие дела», что направил жалобу в Люблинскую межрайонную прокуратуру, отказ в возбуждении дела отменили как незаконный. На данный момент проводится дополнительная проверка.

По словам Бунакова, полицейского, которого Малярова обвинила в изнасиловании, уволили «задним числом». Почему Милославу задержали в августе, никто из сотрудников отдела не объяснил до сих пор.

«Больше того: теперь в полиции уверяют, что и не задерживали ее вовсе, а якобы Милослава сама в течение суток не желала покидать отделение», — пишет Сергей Шаргунов.

Депутат обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, которому передал «все имена, звания и чудовищные подробности» изнасилования. Шаргунов требует возбудить уголовное дело.

Сейчас Милослава Малярова общается с опытным психологом, ее мучают ночные кошмары, она постоянно плачет. «Мне становится очень страшно, это просто накатывает волной, я даже не замечаю, как хватаюсь за волосы на голове, это может длиться пять минут, пятнадцать, полчаса, и я абсолютно ничего не могу с этим сделать», — сказала девушка.

Адвокат отметил, что восстановиться Маляровой не дают действия следствия. «Вчера [29 октября] ее шесть часов терзали. Довели до нервного срыва, и я прекратил процесс опроса», — добавил Бунаков.