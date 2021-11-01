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Концентрацию «Спутника V» уменьшат в 5–10 раз для вакцинации детей

Виктория Шанина
Сегодня в 11:39

Концентрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» уменьшат в несколько раз, чтобы можно было начать прививать детей. Об этом заявил директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

Разбавлять препарат будут физраствором. Для вакцинации подростков концентрацию «Спутника V» уменьшат в 5 раз, а для детей младшего возраста — в 10.

«[Такая] доза будет эффективна и безопасна для детского населения», — сказал Гинцбург.

23 июня Центр имени Гамалеи подал документы на разрешение исследования применения вакцины «Спутник V» к подросткам. Спустя ровно три месяца Минздрав сообщил, что получил необходимые бумаги для регистрации препарата для подростков. 12 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.

В конце октября Минздрав разрешил прививаться «Спутником V» кормящим матерям. Однако в каждом случае будут отдельно рассматриваться риски и польза от вакцинации, так как пока отсутствуют данные о том, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко.

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