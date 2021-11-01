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В России на фоне пандемии вырос интерес к строительству крематориев

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

На фоне роста смертности от COVID-19 интерес российских предпринимателей к похоронному бизнесу заметно вырос. Если в 2019 году в разработке было пять проектов крематориев, то сейчас — около 20. Об этом рассказал «Коммерсанту» вице-президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.

Эксперты связывают рос интереса с увеличением заказов на кремацию усопших и относительной стабильностью похоронного бизнеса, который мало зависит от экономической ситуации. По данным Росстата, в январе–сентябре 2021 года количество умерших в России выросло на 18,8%, до 1,72 млн.

В Москве и Петербурге доля кремаций достигает 70% от числа усопших, при этом обеспеченность крематориями в России минимальна: одно учреждение на 5 млн человек. Для сравнения в Европе на один крематорий приходится 400 тыс. жителей, а в США — 150 тыс.

В зависимости от региона число кремаций в России растет на 15-37%, что связывают с их большей дешевизной и исчерпанием мест на большинстве кладбищ, однако в стране насчитывается всего 30 работающих крематориев.

Инвестиции в отрасль, по словам экспертов, сдерживают административные требования (крематории можно возводить не ближе 500 метров к застройке) и организации, управляющие кладбищами. Последние бояться потерять часть клиентов, говорят источники «Коммерсанта».

В июле 2021 года из‑за роста смертности от COVID-19 петербургский крематорий не справлялся с нагрузкой — ежедневно туда привозили 360 тел усопших, вместо 120. Чтобы разгрузить предприятие, похоронные компании бесплатно хоронили людей, умерших от последствий коронавируса.

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