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В сети появился тизер третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера

Виктория Шанина
Сегодня в 10:50

Вышел тизер третьего сезона драмы «Атланта». Режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель главной роли сериала Дональд Гловер опубликовал его на сайте Gilga.com, пишет Variety.

Ролик получил название «Счастливого Хеллоуина» и длится он всего минуту. Почти весь хронометраж тизера занимают мрачные безлюдные кадры, а на фоне торжественно играет «It’s After the End of the World» американского композитора Sun Ra и его межгалактического оркестра. Только в конце появляется Бумажный Бой в кофте с надписью «фальшивка».

Шоу рассказывает о молодом менеджере Эрне и его жизни в Атланте. Вместе со своим двоюродным братом Альфредом по прозвищу Бумажный Бой он пытается покорить рэп-индустрию и решить семейные проблемы.

Эрна вновь сыграет Дональд Гловер, Альфреда — Брайан Тайри Генри. Также в ролях: Лакит Стэнфилд, Зази Битц, Крис Дэвис, АрДжей Уокер и другие. Премьера намечена на 2022 год.

Изначально третий сезон «Атланты» должен был выйти в 2021 году, однако в сентябре 2020-го съемки пришлось приостановить из‑за пандемии коронавируса. В итоге создатели снимают третий и четвертый сезоны одновременно, хотя действие одного происходит в Атланте, а другого — в Европе.

В 2017 году за роль в «Атланте» Дональд Гловер получил «Эмми» и «Золотой Глобус». В феврале этого года артист подписал восьмизначный контракт с Amazon Studios. В каких проектах стриминга он появится, пока неизвестно.

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