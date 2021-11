В сети появился тизер третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера

Вышел тизер третьего сезона драмы «Атланта». Режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель главной роли сериала Дональд Гловер опубликовал его на сайте Gilga.com, пишет Variety.

Ролик получил название «Счастливого Хеллоуина» и длится он всего минуту. Почти весь хронометраж тизера занимают мрачные безлюдные кадры, а на фоне торжественно играет «It’s After the End of the World» американского композитора Sun Ra и его межгалактического оркестра. Только в конце появляется Бумажный Бой в кофте с надписью «фальшивка».