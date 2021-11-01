В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где произошло массовое отравление российских туристов

Сотрудников отеля AMC Royal Hotel в Хургаде задержали для выяснения обстоятельств массового отравления постояльцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру Египта.

Допрошенные ведомством шеф-повар и помощник директора отеля, ответственный за качество еды и напитков, отрицают обвинения в свой адрес. Из‑за этого их пришлось задержать и передать полиции на проверку.

Сотрудники прокуратуры также опросили врачей, отравившихся туристов и других постояльцев отеля, которые ели те же продукты, но чувствуют себя хорошо. Образцы еды и напитков с кухни и из холодильников гостинцы взяли для анализа.

Как сообщил РИА «Новости» помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal Hotel закрыт на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем требованиям безопасности. Директора отеля отстранили от работы на три месяца.

30 октября стало известно, что в отеле Хургады произошло массовое отравление туристов, в том числе, почти 30 россиян. Пострадавших доставили в больницу с жалобами на высокую температуру, тошноту, диарею и слабость. По словам одной из госпитализированных, большинство отравившихся — дети.