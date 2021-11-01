В Англии столкнулись два поезда. Пострадали 17 человек

По информации «Би-би-си», один поезд столкнулся с неизвестным объектом в тоннеле. Второй поезд врезался в первый «из‑за проблем с сигнализацией».

Поезда курсировали между Андовером и Солсбери. На место происшествие прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Около английского города Солсбери столкнулись два поезда. Об этом сообщила полиция графства Уилтшир в твиттере.

Как отмечает агентство, в результате столкновения пострадали 17 человек, они доставлены в больницу. Один из машинистов был зажат в кабине, врачи оказали ему первую помощь на месте.

«Внезапно началось много толканий, вещи бросались на пол, несколько человек отбросило вперед и они ударились головой. Пару секунд ты просто не осознаешь, что происходит. Люди начали паниковать, но никто не пострадал серьезно», — сказала пассажирка одного из поездов Анджела Мэттингли.

Транспортная полиция Великобритании сообщила, что один из поездов сошел с рельсов. Недалеко от места происшествия организован травмпункт.