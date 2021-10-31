Суд не стал назначать меру пресечения девушке, сделавшей фото в нижнем белье на фоне Исаакия

Волкова признала вину и извинилась перед верующими с наручниками на руках. «Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Все будет удалено и больше такого не будет», — заявила она.

Жительнице Петербурга Ирине Волковой , обвиняемой в оскорблении чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора, отпустили из суда без меры пресечения. Следствие запрашивало запрет определенных действий, передает объединенная пресс-служба судов города.

На заседании зачитали показания неназванных свидетелей, которые считают, что Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами». Суд отказал в избрании меры пресечения потому, что «доводы следствия предположительные».

Девушка рассказала, что приехала в Петербург после Майдана. Она воспитывает несовершеннолетнего ребенка и зарабатывает «шугарингом и бровями» от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.

Накануне Волкову задержали и возбудили против нее уголовное дело об оскорблении чувств верующих за фото, которое она выложила у себя в инстаграме. На снимке видно мужчину и девушку в футболке и с приподнятой юбкой, которая сидит на корточках спиной к камере и смотрит в сторону Исаакиевского собора.