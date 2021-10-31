Отравление россиян в Египте, слова Болдуина после гибели оператора и другие новости дня

В России зафиксировали новые коронавирусные антирекорды. За сутки выявили 40 993 заболевших COVID-19, в октябре месячный прирост заражений впервые превысил миллион.

Роспотребнадзор опечатал «Дикси» в Москве из‑за несоблюдения антиковидных мер. За кассой работал непривитый сотрудник магазина, а посетители находились без масок.

Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей, с которыми столкнулся во время локдауна. Музею пришлось приостановить проекты и перенести выставки, его двери впервые за двадцать лет закрыты для посетителей.

В отеле египетского города Хургады произошло отравление около 30 российских туристов. По словам очевидцев, большинство из них — дети.

В Екатеринбурге студентке удалось сбежать от насильника и сообщить в полицию, но правоохранители приняли ее за проститутку и пригрозили статьей за ложный донос. Силовики заявили, что это была не угроза, а предупреждение, о котором они обязаны напоминать.

Сотрудник Эрмитажа, который сломал нос посетителю, оказался не охранником, а заместителем заведующего Главным штабом. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался.

Алек Болдуин впервые ответил на вопросы журналистов после гибели Галины Хатчинс на съемочной площадке. Папарацци преследовали машину актера, пока он не остановился у обочины.

В распоряжении группировки хакеров Conti, которую связывают с Россией, оказались личные данные знаменитостей, покупавших изделия ювелирного дома Graff. В частности, в сеть попала информация о Дональде Трампе, актере Томе Хэнксе и футболисте Дэвиде Бекхэме.

Билли Айлиш исполнила песню Салли из «Кошмара перед Рождеством». Она выступила на концерте в Лос-Анджелесе в честь Хеллоуина.

Limp Bizkit вернулись с новым полноформатником «Still Sucks» спустя десять лет. В альбом попало 12 треков, в том числе «Out of Style», «Don’t Change», «Snacky Poo» и вышедшая еще месяц назад «Dad Vibes».

«Веном-2» заработал более 2 млрд рублей за месяц показов в кинотеатрах России. Если картина принесет еще 50 млн рублей с продажи билетов, то она станет самой кассовой в 2021 году.

Ана де Армас ведет переговоры об участии в спин-оффе «Джона Уика». Она может сыграть главную роль — девушку-киллера, которая хочет отомстить за убийство родителей.