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Суд не стал назначать меру пресечения девушке, сделавшей фото в нижнем белье на фоне Исаакия 20:45
МХАТ отменил спектакль с Бузовой из‑за «плохих продаж». Однако все билеты на показ уже выкупили 20:01
Трем барам в Москве грозит штраф или закрытие на 90 суток. Там проводили дискотеки во время локдауна 19:21
Отравление россиян в Египте, слова Болдуина после гибели оператора и другие новости дня
18:48 дайджест
Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей во время локдауна 17:16
Автомат, с которым Лукашенко прилетел в свою резиденцию в августе 2020 года, сделали экспонатом 16:44
Deadline: Ана де Армас может сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика» про девушку-киллера 16:29
«Веном-2» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате за месяц 16:10
Студентка из Екатеринбурга сообщила в полицию об изнасиловании. Там решили, что она проститутка 15:43
limpbizkit/Instagram
Limp Bizkit выпустили новый альбом «Still Sucks». Первый за 10 лет! 14:58
Билли Айлиш исполнила трек из «Кошмара перед Рождеством» в честь Хеллоуина 14:11
В России в октябре выявили больше миллиона случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии 13:55
Бойд Холбрук сыграет маньяка в криминальной драме «Палач» 13:30
Daily Mail: российские хакеры украли данные знаменитых покупателей ювелирного дома Graff 13:14
Сотрудник Эрмитажа, сломавший нос посетителю, оказался не охранником, а замглавы отдела музея Обновлено в 12:30
Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» из‑за непривитого кассира и отсутствия масок 12:04
В России новый антирекорд по заболеваемости ковидом — 40 993 случая за сутки 11:39
Алек Болдуин дал первое интервью после гибели Галины Хатчинс на съемках вестерна 11:05
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В отеле в Хургаде произошло массовое отравление российских туристов 9:00
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Отравление россиян в Египте, слова Болдуина после гибели оператора и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:48

В России зафиксировали новые коронавирусные антирекорды. За сутки выявили 40 993 заболевших COVID-19, в октябре месячный прирост заражений впервые превысил миллион.

Роспотребнадзор опечатал «Дикси» в Москве из‑за несоблюдения антиковидных мер. За кассой работал непривитый сотрудник магазина, а посетители находились без масок.

Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей, с которыми столкнулся во время локдауна. Музею пришлось приостановить проекты и перенести выставки, его двери впервые за двадцать лет закрыты для посетителей.

В отеле египетского города Хургады произошло отравление около 30 российских туристов. По словам очевидцев, большинство из них — дети.

В Екатеринбурге студентке удалось сбежать от насильника и сообщить в полицию, но правоохранители приняли ее за проститутку и пригрозили статьей за ложный донос. Силовики заявили, что это была не угроза, а предупреждение, о котором они обязаны напоминать.

Сотрудник Эрмитажа, который сломал нос посетителю, оказался не охранником, а заместителем заведующего Главным штабом. В разговоре с «Фонтанкой» он заявил, что сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался.

Алек Болдуин впервые ответил на вопросы журналистов после гибели Галины Хатчинс на съемочной площадке. Папарацци преследовали машину актера, пока он не остановился у обочины.

В распоряжении группировки хакеров Conti, которую связывают с Россией, оказались личные данные знаменитостей, покупавших изделия ювелирного дома Graff. В частности, в сеть попала информация о Дональде Трампе, актере Томе Хэнксе и футболисте Дэвиде Бекхэме.

Билли Айлиш исполнила песню Салли из «Кошмара перед Рождеством». Она выступила на концерте в Лос-Анджелесе в честь Хеллоуина.

Limp Bizkit вернулись с новым полноформатником «Still Sucks» спустя десять лет. В альбом попало 12 треков, в том числе «Out of Style», «Don’t Change», «Snacky Poo» и вышедшая еще месяц назад «Dad Vibes».

«Веном-2» заработал более 2 млрд рублей за месяц показов в кинотеатрах России. Если картина принесет еще 50 млн рублей с продажи билетов, то она станет самой кассовой в 2021 году.

Ана де Армас ведет переговоры об участии в спин-оффе «Джона Уика». Она может сыграть главную роль — девушку-киллера, которая хочет отомстить за убийство родителей.

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