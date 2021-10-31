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Трем барам в Москве грозит штраф или закрытие на 90 суток. Там проводили дискотеки во время локдауна

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:21

Московским заведениям «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction грозит штраф или приостановление деятельности до 90 суток из‑за несоблюдения антиковидных мер. Об этом сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием в столице.

В ходе проверки выяснилось, что в заведениях проводят массовые мероприятий — дискотеки и шоу, которые запрещены в период нерабочих дней. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, посетители находились в помещении без масок на лицах.

Судя по гриму и одежде гостей одного из заведений-нарушителей, там отмечали Хэллоуин.

Руководителям «Бара, которого нет», Old Town и Punk Fiction грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Однако в инстаграме Punk Fiction выложили запись о том, информация о закрытии бара — фейк. «Никто к нам не приходил и нас не закрывал. Бар в период ограничений не работает и работать не будет. Откуда в этих новостях взялось наше имя — мы не знаем», — следует из поста.

Накануне магазины «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» обвинили в незаконной работе в период локдауна. 31 октября Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» на улице Белореченская за непривитого кассира и отсутствие масок на покупателях.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября.

29 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила, что в первый день локдауна в столице режим нерабочих дней нарушили 432 предприятия. Всего было проверено 31,6 тыс. объектов, значит процент нарушителей — всего 1,4.

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