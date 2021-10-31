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Deadline: Ана де Армас может сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика» про девушку-киллера

Виктория Шанина
Сегодня в 16:29

Звезда фильмов «Достать ножи» и «Не время умирать» Ана де Армас ведет переговоры об участии в съемках «Баллерины» («Ballerina») — спин-оффа серии боевиков «Джон Уик». Она может сыграть главную роль в картине, пишет Deadline.

Фильм расскажет о девушке-киллере по имени Баллерина. Будучи профессиональным наемником она мечтает отомстить убийцам своих родителей.

Впервые Баллерина появилась в качестве эпизодического персонажа в «Джоне Уике-3», где ее сыграла Юнити Фелан. Сценарий к третьей части франшизы написал Шей Хэттен, в «Баллерине» он вернется к своей должности.

Режиссер оригинальных фильмов Чад Стахелски станет продюсером спин-оффа вместе с Бэзилом Иванюком и Эрикой Ли. Звезда кинофраншизы Киану Ривз выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Кейли Смолли.

«Джон Уик-3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн долларов. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у Чада Стахелски.

Премьера четвертой части боевика запланирована на 26 мая 2022 года. Также готовится сериал «Континенталь» про отель для наемных убийц из вселенной «Джона Уика».

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