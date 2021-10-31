Автомат, с которым Лукашенко прилетел в свою резиденцию в августе 2020 года, сделали экспонатом

Во Дворце независимости в Минске выставили экспозицию, посвященную событиям августа 2020 года в столице Беларуси. В качестве экспоната использовали автомат, с которым Александр Лукашенко и его сын Николай прилетели на вертолете в резиденцию главы государства.

Снимками поделился близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого». На фото видно, что по центру стоит картина с фрагментом событий 23 августа: Лукашенко с 15-летним сыном стоят на фоне Дворца независимости в бронежилетах и автоматами в руках. Ее нарисовала дочь одного из сотрудников службы безопасности.