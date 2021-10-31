Студентка из Екатеринбурга сообщила в полицию об изнасиловании. Там решили, что она проститутка

В Екатеринбурге на студентку Алину Гаршину напал неизвестный мужчина в парке. Он изнасиловал девушку, а после повез ее в хостел, где продолжил надругательство. Ей удалось сбежать из номера и сообщить в полицию, но силовики приняли ее за проститутку и пригрозили статьей за ложное обвинение. Своей историей она поделилась в инстаграме.
23 октября около 6 часов утра Алина гуляла в наушниках близ сада имени Павлика Морозова, когда «кто‑то большой» обхватил ее сзади и поволок в сквер, угрожая ножом и сжимая шею и руки. Поначалу неизвестный скрывал лицо, но вскоре перестал. Девушка увидела «взрослого выпившего мужчину» с татуировками.
Алина пыталась сопротивляться и подавать знаки прохожим. По ее словам, к тому моменту «людей вокруг много было», но никто не обратил внимания: «Пока меня насиловали, мимо нас мужчина с собакой прошел, полностью игнорируя ситуацию». Вскоре девушка перестала сопротивляться, потому что «не хотела, чтобы ее зарезали», и пообещала не кричать, опасаясь расправы.
Насильник вызвал с телефона Алины такси и повез ее в «какую‑то гостиницу на Вторчермете, она была больше похожа на хостел», рассказала пострадавшая изданию E1. Алина пыталась глазами подать знаки таксисту, но безуспешно, а попросить бабушку-консьержа в хостеле о помощи она побоялась — ей казалось, что неизвестный знаком с ней, «вдруг они заодно».
В номере изнасилование продолжилось под угрозой, что нападавший позовет других мужчин. Алина дождалась, когда обидчик уснет, и сбежала оттуда «полураздетая». На выходе она рассказала консьержке о случившемся, а та назвала его имя — Константин. «Словила первую же машину, стоявшую на светофоре, попросила у мужчины помощи. Он сказал, что надо ехать в полицию и писать заявление, хотя сначала я не хотела этого делать», — рассказала студентка.
Алина написала заявление об изнасиловании в отделе полиции № 12. Однако правоохранители отговаривали девушку от этого, подумав, что она проститутка, которой клиент не заплатил за вызов. Студентка полагает, что на эти мысли их натолкнули записи с камер видеонаблюдения, на которых они «спокойно» идут в гостиницу, и боится, что теперь уголовное дело за ложный донос могут завести против нее.
«Мы с полицией вернулись в гостиницу, этот мужчина открыл дверь в номер, его опросили и отпустили. Он, когда говорил с полицейскими, сказал, что сидел в колонии 12 лет за воровство», — поделилась Алина событиями тех дней. Судмедэкспертиза зафиксировала повреждения на губах, руках и половых органах пострадавшей.
В соцсетях девушке посоветовали открыть сбор средств на адвоката. На данный момент из необходимых 100 тыс. рублей собрано почти 300 тысяч. Первый адвокат, к которому обратилась Алина, также предположил, что студентка занимается проституцией.
«При подаче заявления всех предупреждают об ответственности за заведомо ложный донос», — объяснили E1 действия полицейских в УМВД по Екатеринбургу и добавили, что материалы передали в Следственный комитет. В областном СК сообщили, что Чкаловский районный отдел проводит доследственную проверку.
Юрист Юлия Федотова пояснила региональному изданию, что сбором доказательств должны заниматься правоохранители. «В такой ситуации пострадавшая может только интересоваться ходом расследования, кроме того, девушка может подать ходатайство об исследовании записей с камер видеонаблюдения из сквера, где может быть видно, как нападавший угрожал Алине», — рассказала порядок действий эксперт.