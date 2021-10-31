Студентка из Екатеринбурга сообщила в полицию об изнасиловании. Там решили, что она проститутка

В Екатеринбурге на студентку Алину Гаршину напал неизвестный мужчина в парке. Он изнасиловал девушку, а после повез ее в хостел, где продолжил надругательство. Ей удалось сбежать из номера и сообщить в полицию, но силовики приняли ее за проститутку и пригрозили статьей за ложное обвинение. Своей историей она поделилась в инстаграме.

23 октября около 6 часов утра Алина гуляла в наушниках близ сада имени Павлика Морозова, когда «кто‑то большой» обхватил ее сзади и поволок в сквер, угрожая ножом и сжимая шею и руки. Поначалу неизвестный скрывал лицо, но вскоре перестал. Девушка увидела «взрослого выпившего мужчину» с татуировками.

Алина пыталась сопротивляться и подавать знаки прохожим. По ее словам, к тому моменту «людей вокруг много было», но никто не обратил внимания: «Пока меня насиловали, мимо нас мужчина с собакой прошел, полностью игнорируя ситуацию». Вскоре девушка перестала сопротивляться, потому что «не хотела, чтобы ее зарезали», и пообещала не кричать, опасаясь расправы.

Насильник вызвал с телефона Алины такси и повез ее в «какую‑то гостиницу на Вторчермете, она была больше похожа на хостел», рассказала пострадавшая изданию E1. Алина пыталась глазами подать знаки таксисту, но безуспешно, а попросить бабушку-консьержа в хостеле о помощи она побоялась — ей казалось, что неизвестный знаком с ней, «вдруг они заодно».