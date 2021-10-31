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Билли Айлиш исполнила трек из «Кошмара перед рождеством» в честь Хэллоуина

Виктория Шанина
Сегодня в 14:11

Американская певица Билли Айлиш выступила на концерте в Лос-Анджелесе в честь Хэллоуина. Она исполнила саундтрек из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона и Генри Селика, пишет Screen Rant.

Айлиш появилась на сцене в костюме Салли и спела заглавную композицию ее персонажа. По сюжету девушка влюбляется в главного героя мультфильма — царя ужасов Джека Скеллингтона.

В оригинале песню Салли исполняла певица Катрин О’Хара, которая озвучивала героиню в мультфильме. В 2021 году актриса стала победительницей премии Гильдии актеров и получила «Золотой глобус» за роль в комедии «Шиттс Крик», а годом ранее за участие в этой же картине — премию «Эмми».

«Кошмар перед рождеством» вышел в широкий прокат в 1993 году и быстро полюбился публике. В 1994-м мультфильм номинировали на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», но победа досталась «Парку юрского периода». В 2019 году состоялся цифровой релиз картины от Disney.

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