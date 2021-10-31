Билли Айлиш исполнила трек из «Кошмара перед рождеством» в честь Хэллоуина

Американская певица Билли Айлиш выступила на концерте в Лос-Анджелесе в честь Хэллоуина. Она исполнила саундтрек из мультфильма «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона и Генри Селика, пишет Screen Rant.

Айлиш появилась на сцене в костюме Салли и спела заглавную композицию ее персонажа. По сюжету девушка влюбляется в главного героя мультфильма — царя ужасов Джека Скеллингтона.