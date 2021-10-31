В России в октябре выявили больше миллиона случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии

За октябрь в России впервые с начала пандемии число подтвержденных случаев заболевания ковидом превысило миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 1 по 31 октября штаб сообщил о 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% больше показателя предыдущего месяца и на 127% больше, чем в октябре прошлого года. Предыдущий месячный максимум зафиксировали в декабре 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 863 643 заразившихся вирусом.

В октябре от коронавируса скончались 31 283 человека — это тоже месячный антирекорд за всю пандемию. В сентябре зарегистрировали 24 031 летальный исход, а год назад — 7268.

В данный момент лечение проходят 916 713 пациентов. Их количество увеличилось в полтора раза — месяцем ранее их насчитывалось 631 004. В конце октября 2020 года болели 374 712 человек.

31 октября в России выявили 40 993 заразившихся коронавирусом. Это новый антирекорд, который превышает предыдущий максимальный показатель, установленный днем ранее, на 742 случая заболевания ковидом.