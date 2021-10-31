Бойд Холбрук сыграет маньяка в криминальной драме «Палач»

Бойд Холбрук сыграет американского преступника Джека Генри Эббота. Об этом сообщает Collider.

Эботт станет главным героем криминального драматического сериала «Палач». Производством картины занимается продюсерская компания Legendary Television, режиссером выступит Эндрю Левитас.

Лента расскажет о том, как осужденный за ряд убийств Джек Генри Эббот с помощью писателя Нормана Мейлера смог добиться условно-досрочного освобождения из тюрьмы. На свободе маньяк продолжил убивать и бросился в бега, его объявили в международный розыск.

Сценаристом выступит писатель Энтони Тамбакис. В настоящее время он работает над фильмом «Победа» о Второй мировой войне для Warner Brothers. Недавно закончились съемки биографического фильма про гитариста Стиви Рэя Вона с участием Тамбакиса.

Бойд Холбрук известен по картинам «Логан» Джеймса Мангольда, «Исчезнувшая» Дэвида Финчера и сериала Netflix «Нарко». Сейчас проходят съемки пятой части «Индианы Джонс», где он сыграет одну из главных ролей.