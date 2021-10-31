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The Daily Mail: российские хакеры украли данные знаменитых покупателей ювелирного дома Graff

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:14

Хакеры украли личные данные покупателей британского ювелирного дома Graff. Клиентами фирмы являются мировые лидеры, знаменитости и миллиардеры. Об этом сообщает The Daily Mail.

Доступ к данным получила группировка хакеров Conti, которая, вероятно, работает из офиса близ Петербурга. Эксперты полагают, что они отправили на электронную почту файл с вирусом-вымогателем, который открыл сотрудник компании. Зачастую Conti требует крупный выкуп в несколько десятком миллионов фунтов стерлингов.

Хакеры выложили в даркнете данные 69 тыс. клиентов Graff, из которых 11 тыс. — это личные данные знаменитостей, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, телеведущей Опры Уинфри, футболиста Дэвида Бекхэма, актера Тома Хэнкса, финансиста Джорджа Сороса. По словам группировки, опубликованные данные — это лишь 1% из всей слитой базы.

В файлах, которыми завладели хакеры, содержатся сведения о счетах-фактуры, квитанциях и месте жительства покупателей. На ювелирный дом могут наложить крупные штрафы в размере до 4% от оборота компании за то, что он не обеспечил безопасность данных клиентов. В 2019 году Graff отчитался о 450 млн заработанных фунтов стерлингов.

В Graff факт утечки подтвердили и уже обратились в правоохранительные органы, а те начали расследование. «К сожалению, мы, как и ряд других компаний, подверглись изощренной, хоть и ограниченной кибератаке», — заявили представители фирмы.

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