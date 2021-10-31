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Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» из‑за непривитого кассира и отсутствия масок

Виктория Шанина
Сегодня в 12:04

Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» на улице Белореченская в Москве из‑за несоблюдения антиковидных мер. Об этом сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием.

Ведомство сообщило о многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований. В том числе, администрация магазина не приняла меры по контролю за вакцинацией сотрудников, допустила к работе непривитого кассира, а также не проследила за ношением масок покупателями и соблюдением дезинфекционного режима.

В отношении руководства «Дикси» составлен протокол об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, магазин опечатан. Материалы дела передадут в Люблинский районный суд.

Накануне магазины «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» обвинили в нарушении режима «нерабочих дней». Им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября.

29 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила, что в первый день локдауна в столице режим нерабочих дней нарушили 432 предприятия. Всего было проверено 31,6 тыс. объектов, значит процент нарушителей — всего 1,4.

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