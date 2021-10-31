Вышел тизер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный»

Героями четвертой части хоррора стали Лейн и ее бойфренд Чейз. Они отправляются на фестиваль ужасов Horror Hound, но девушка не испытывает восторга от этого мероприятия. Лейн начинают мучить загадочные предчувствия и тревожные видения, указывающие ей на монстра, который живет недалеко от города.

В сети появился тизер детективного триллера «Джиперс Криперс: Возрожденный». Посмотреть его можно на ютьюб-канале IGN.

Режиссером выступил Тимо Вуоренсола («Железное небо»), в ролях: Сидней Крейвен, Имран Адамс и Гэбриел Фрейлих. Премьера фильма запланирована на 2022 год.

Первые три части картины снял Виктор Сальва («Мирный воин», «Пудра»). Последний сиквел «Джиперс Криперса» под его предводительством провалился в прокате и получил много негативных отзывов от критиков и зрителей.

Оригинальный хоррор вышел в 2001 году. Дэрри и Триш едут из колледжа домой на каникулы, но по дороге замечают страшную фигуру в черном плаще, которая скидывает в подвал обветшалой церкви свитки, испачканные чем‑то красным. Вместо того, чтобы покинуть пугающее место, они решают выяснить, чтобы выяснить, чем занимается таинственная фигура.