В отеле Хургады произошло массовое отравление российских туристов

В отеле AMC Royal Hotel египетского курортного города Хургада произошло отравление почти 30 российских туристов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на жителя Татарстана Азата Сабирова, у которого туда поехали родственники.

«Произошло массовое отравление граждан Российской Федерации, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — рассказал Сабиров.

Он отметил, что среди постояльцев, которые почувствовали недомогание и были госпитализированы, — в основном дети от двух лет. Всего в больницу попали 20-30 человек.

У всех высокая температура, врачи ставят капельницы. Супруга Сабирова Елена сообщила, что у нее появилась тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура, у ее мамы и ребенка такие же симптомы.

По словам Елены, госпитализированных опрашивала полиция, судья и мэр города, а власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями. Санитарные власти Хургады закрыли отель AMC Royal Hotel на двое суток, постояльцев переселяют в другие гостиницы.

Хургада стала одним из самых популярных маршрутов среди россиян на период нерабочих дней. Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила, что спрос на путевки в курорты Египта вырос до рекордных значений, уже 25 октября российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях. Стоимость авиабилетов в город достигла 450 тыс. рублей.