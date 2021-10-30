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Айс Кьюб отказался от съемок в комедии и 9 млн долларов, потому что не захотел вакцинироваться 20:47
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Айс Кьюб отказался от съемок в комедии и 9 млн долларов, потому что не захотел вакцинироваться

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:47

Актер и рэпер Айс Кьюб не стал сниматься в комедии «Oh Hell No» («О, черт подери, нет»), за роль в которой ему предлагали 9 млн долларов, потому что не захотел прививаться от коронавируса. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Вакцинироваться актера просили продюсеры проекта — это одно из обязательных условий работы со студией Sony, которая занимается производством картины. Съемки должны были проходить на Гавайях этой зимой.

Синопсис «Oh Hell No» гласит: «Шерман влюбляется в маму Уилла». Роль Шермана досталась актера Джеку Блэку, а Уилла — Айс Кьюбу, но теперь ему ищут замену.

Режиссером картины выступил Китао Сакурай, известный по комедии «Приколисты в дороге».

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