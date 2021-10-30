Алкомаркеты зафиксировали рост продаж до 70% накануне нерабочих дней

Перед нерабочими днями рост продаж на алкогольную продукцию резко подскочил, пишет «Коммерсант». Федеральные сети зафиксировали рост продаж спиртного на 50-60%, а московские алкомаркеты — на 70%.

Как отмечают аналитики, подтолкнуть население к покупке алкоголя также могла информация о возможном закрытии винных магазинов на период локдауна (это случилось Москве). Накануне нерабочих дней количество транзакций в столичных алкогольных магазинах увеличилось на 21%, а средний чек — почти на 40%. По сравнению со средними тратами на предыдущей неделе покупки выросли более чем на треть, средний чек увеличился на 24%, транзакции — на 6%.

В «Азбуке вкуса» рассказали изданию, что за день до локдауна в Москве и 28 октября товарооборот вырос на 19,9%, а наибольший прирост — 59,2% — пришелся на алкоголь. Повышенным спросом в сети также пользовалась рыбная и мясная гастрономия, сыры и сладости. В «Ленте» сообщили о росте продаж спиртных напитков на 50% в сравнении с прошлой неделей.

«Коммерсант» также выяснил, что уведомления от управ и префектур о приостановке работы на период локдауна получили десятки московских алкомаркетов. Однако источники издания отметили, что требования носят выборочный характер и могут зависеть от управы.