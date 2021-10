Погоня за Давидычем, трейлер расширенной версии «Майора Грома» и другие новости дня

Администрация магазинов «Л’Этуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» обвиняется в нарушении режима нерабочих дней. Им грозит штраф в размере 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Блокпосты на въездах в Севатостополь начали проверять QR-коды прибывающих в город — и за час работы развернули около десятка машин. На вокзале семерых человек без нужных документов посадили на обратный поезд.

Минздрав заявил, что использовать вакцину «Спутник Лайт» стоит только для повторной прививки от коронавируса. Соответствующие изменения будут прописаны в методических рекомендациях по вакцинации 30 октября.

В России зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 — 40 251 за сутки. Это на 155 превышает предыдущий максимальный показатель.

На 90-м году жизни скончался телеведущий и диктор Игорь Кириллов. Он более 20 лет вел новостную программу «Время» и был директором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира Первого канала.

Полицейские задержали жительницу Петербурга за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Против нее возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ей грозит до года лишения свободы.

Прошлой ночью Эрик Давидыч попал в перепалку с водителем на подъезде к Петербургу. Ситуация дошла до погони с участием пяти патрульных машин, но блогеру грозил только штраф в размере 500 рублей за ненормативную лексику.

Дина Аверина получила золото в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю. Она стала 18-кратной чемпионкой и превзошла рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

Робособаки Spot от Boston Dynamics сделали ремейк клипа «Start Me Up» группы The Rolling Stones. Ролик приурочен к 40-летию релиза альбома «Tattoo You».

Кирнан Шипка сыграет женщину, которая пытается скрыть свое прошлое и добиться успеха на Уолл-стрит, в сериале Hulu «Золотая клетка», а Джейк Джилленхол готовится к роли солдата на афганской войне в новом боевике Гая Ричи.

Bubble Comics выпустил трейлер расширенной версии «Майора Грома: Чумной Доктор». Создатели обещают добавить к хронометражу 20 минут с новыми сценами, диалогами и событиями.

Уилл Смит показал первый трейлер шоу «The Best Shape of My Life» («Лучшая форма в моей жизни»). Помимо истории похудения сериал расскажет о моральном исцелении актера.