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Охранник Эрмитажа сломал нос посетителю, который пытался войти в музей через двери выхода

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:36

В Петербурге охранник Эрмитажа сломал нос мужчине, который пытался войти в государственный музей через выход. Об этом рассказала блогер Анастасия Миронова в инстаграме, ставшая свидетелем инцидента.

Со слов Мироновой, пара вела себя «максимально цивилизованно» и собиралась отойти от выхода из Главного штаба, когда охранник ударил мужчину в лицо. Девушка подчеркнула, что к тому моменту билеты в музей у них были куплены.

В больнице у пострадавшего зафиксировали закрытый многооскольчатый перелом костей носа со смещением. Он написал заявлению в полицию.

В Эрмитаже подтвердили нападение на посетителя, сотрудник музея «признал вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия». Пресс-служба учреждения объявила о начале служебного расследования и принесла извинения пострадавшему, его спутнице и другим посетителям.

«Он [охранник] объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея», — добавили в пресс-службе Эрмитажа.

С 30 октября в Петербурге начался локдаун, который обещают отменить 7 ноября. В театры и музеи пускают посетителей только по QR-кодам или справкам о медотводе.

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