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Вышел трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

В сети появился официальный трейлер расширенной версии боевика «Майор Гром: Чумной Доктор». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале Bubble Comics.

Создатели обещают добавить 20 минут к хронометражу оригинальной картины. В фильме появится «целая куча новых сцен, диалогов, событий. Премьера состоится в новогодние праздники.

«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел в прокат 1 апреля. Главный герой — непримиримый полицейский Игорь Гром. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. По сюжету он сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

5 мая кинокартина Олега Трофима вышла на Netflix в линейке Originals. А уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам.

У боевика много российский фанатов. 16 мая в ЦДМ в Москве была запланирована автограф-сессия с актерами и создателями картины про майора Грома — на нее пришли более 5000 человек. Гости заполнили несколько этажей торгового центра и соседние улицы. Однако вскоре организаторы попросили всех разойтись, а на место прибыла полиция.

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