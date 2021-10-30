Вышел трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

«Майор Гром: Чумной Доктор» вышел в прокат 1 апреля. Главный герой — непримиримый полицейский Игорь Гром. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. По сюжету он сталкивается с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

5 мая кинокартина Олега Трофима вышла на Netflix в линейке Originals. А уже 9 июня возглавила международный рейтинг стрим-сервиса. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам.

У боевика много российский фанатов. 16 мая в ЦДМ в Москве была запланирована автограф-сессия с актерами и создателями картины про майора Грома — на нее пришли более 5000 человек. Гости заполнили несколько этажей торгового центра и соседние улицы. Однако вскоре организаторы попросили всех разойтись, а на место прибыла полиция.