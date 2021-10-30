Магазинам «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» грозит закрытие на 90 суток или штраф

Магазинам «Летуаль» и «Подружка», которые работают на территории торгового центра «Авиапарк» грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале «Московские новости».

Руководство магазинов обвиняется в нарушении режима «нерабочих дней». Кроме того, в точках не были приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября.

В 28 субъектах России уже введена система QR-кодов. В том числе в Петербурге, Чечне, Калининградской области, Пермском крае, Удмуртии и Самарской области. В Хабаровском крае коды начнут поэтапно вводить 1 ноября.