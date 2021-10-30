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Из‑за проверки QR-кодов на въезде в Севастополь «каждый 12-й автомобиль разворачивается и уезжает»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:25

30 октября на въезде в Севастополь заработали семь блокпостов для проверки QR-кодов у въезжающих в город, а также один на железнодорожном вокзале. По наблюдениям корреспондента «Интерфакса», за час работы проверяющие развернули около десятка машин.

«Мы видим, что по статистике утра каждый 12-й автомобиль разворачивается и уезжает в обратном направлении», — рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

На блокпостах работают полицейские, а также казаки и народные дружинники. Они проверяют документы, в том числе сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, и измеряют температуру у водителей и пассажиров. Проверка продолжается не больше пяти минут, однако не везде QR-код считывают, отметил журналист.

На железнодорожном вокзале Севастополя за утро выявили пятерых человек из Петербурга и двоих человек, приехавших на электричке, без нужных документов. Их обязали купить обратные билеты и не выпустили в город.

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», — объяснял необходимость блокпостов и проверки QR-кодов въезжающих губернатор региона Михаил Развожаев.

В октябре антирекорд по количеству заболевших ковидом в Севастополе обновился 12 раз. С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.

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