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Уилл Смит выпустил трейлер шоу о похудении с самим собой в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

На ютьюб-канале Уилла Смита появился первый официальный трейлер шоу «The Best Shape Of My Life» («Лучшая форма в моей жизни»). Сериал дебютирует 8 ноября, новые серии будут выходить каждый день.

Это шестисерийная документалка о том, как Смит пытается перейти от «худшей формы» в своей жизни к «телу кинозвезды». В картине не было сценария, поэтому сюжет развивался по ходу съемок и сериал быстро превратился в «глубокое и темное путешествие по психике Уилла Смита».

Актер начинает размышлять о своих поступках в прошлом и том, что привело его к успеху. Это станет отправной точкой в его моральном «исцелении». В сериале покажут в его жизни, связанные с семьей и близкими.

Авторы шоу — Лукас Кайзер («The Fresh Prince Reunion») и Декстон Дебори («Unbanned»). Курировали производство сериала глобальный руководитель отдела оригинального контента для YouTube Сюзанна Дэниелс, глава отдела роликов без сценария Алекс Пайпер и руководитель по разработке YouTube Originals Лорен Селински.

В мае Уилл Смит опубликовал в своем инстаграме фото в одних трусах – как на заставке трейлера к «The Best Shape Of My Life». Он рассказал, что за время пандемии набрал пару лишних килограммов и попросил подписчиков отправить ему ролики с тренировок, чтобы замотивировать. Русскоязычные подписчики актера начали делиться с ними вкусными и совсем не диетическими рецептами.

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