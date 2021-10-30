перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Капитан Волконогов бежал» победил на кинофестивале в Филадельфии 14:17
Петербурженку задержали и обвинили в оскорблении чувств верующих за фото в трусах на фоне Исаакия 13:47
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике 13:45
Дэмиен Херст превратит особняк Левенсона на Патриарших в клуб Prada Mode 13:04
Робопсы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones «Start Me Up» 12:40
В России выявили 40 251 случай COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии 12:14
Умер телеведущий и диктор Игорь Кириллов 11:18
Музей «Новый Иерусалим» представит собрание французской живописи коллекционера Николая Юсупова 10:58
jakegyllenhaal/Instagram
Джейк Джилленхол сыграет солдата на афганской войне в новом боевике Гая Ричи 10:03
За Эриком Давидычем гнались пять нарядов ГИБДД. В итоге ему выписали штраф за мат 9:37
На Камчатке активизировался Карымский вулкан 9:01
В Амстердаме появилось беспилотное водное такси 2:53
Кирнан Шипка снимется в главной роли в драме «Золотая клетка» 2:14
Илон Маск намерен открыть университет технологий и наук в Техасе 1:34
piercebrosnanofficial/Instagram
Пирс Броснан сыграет в триллере Филиппа Нойса «Быстрый Чарли» 0:38
Уилл Смит, рэпер Пи Дидди и баскетболист Кевин Дюрант инвестировали в создание электрических лодок Вчера в 23:30
В первый день локдауна в Москве работали незаконно 432 предприятия Вчера в 22:37
Мэтью Перри напишет мемуары о сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью Вчера в 22:35
Гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Она повторила рекорд Канаевой Вчера в 21:43
Janko Ferlič/Unsplash
Власти Петербурга передумали разрешать книжным работать в локдаун Вчера в 21:38
Отключить рекламу

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Виктория Шанина
Сегодня в 13:45

23-летняя россиянка Дина Аверина получила золото на многоборье чемпионате мира по художественной гимнастике и стала 18-кратной победительницей мирового первенства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. По итогам четырех упражнений она заработала 108,400 балла.

Второе место заняла гимнастка из Беларуси Алина Горносько (105,300 балла). Бронзовым призером стала сестра-близнец Дины Авериной Арина (103,200).

В этом виде программы Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира. Она обошла россиянок Евгению Канаеву и Яну Кудрявцеву, а также представительниц Болгарии Марию Петрову и Марию Гигову, у которых по три победы на мировых первенствах в личном многоборье.

На чемпионате мира в Китакюсю Аверина завоевала еще четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире. Дина побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, также в ее активе также 10 золотых наград чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств принадлежал Евгении Канаевой — 17-кратной чемпионке мира. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой Европы. Канаева завершила карьеру в 2013 году.

«Дина Аверина — большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Мы будем молиться и болеть за наших девочек, Арину и Дину. Если Дина меня обойдет, я буду счастлива», — сказала Евгения Канаева накануне.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Люди
Дина Аверина
Евгения Канаева
Мария Петрова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить