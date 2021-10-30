Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

23-летняя россиянка Дина Аверина получила золото на многоборье чемпионате мира по художественной гимнастике и стала 18-кратной победительницей мирового первенства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском городе Китакюсю. По итогам четырех упражнений она заработала 108,400 балла.

Второе место заняла гимнастка из Беларуси Алина Горносько (105,300 балла). Бронзовым призером стала сестра-близнец Дины Авериной Арина (103,200).

В этом виде программы Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира. Она обошла россиянок Евгению Канаеву и Яну Кудрявцеву, а также представительниц Болгарии Марию Петрову и Марию Гигову, у которых по три победы на мировых первенствах в личном многоборье.

На чемпионате мира в Китакюсю Аверина завоевала еще четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире. Дина побеждала на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, также в ее активе также 10 золотых наград чемпионатов Европы.

Предыдущий рекорд по количеству золотых медалей мировых первенств принадлежал Евгении Канаевой — 17-кратной чемпионке мира. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой Европы. Канаева завершила карьеру в 2013 году.

«Дина Аверина — большая умница. Я желаю ей завтра стать 18-кратной чемпионкой, она большая умница. Мы будем молиться и болеть за наших девочек, Арину и Дину. Если Дина меня обойдет, я буду счастлива», — сказала Евгения Канаева накануне.