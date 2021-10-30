Дэмиен Херст превратит особняк Левенсона на Патриарших в клуб Prada Mode

12 ноября в шехтелевской скоропечатне Левенсона на Патриарших прудах откроется культурный клуб Prada Mode. Над дизайном поработает друг Миуччи Прады, художник Дэмиен Херст.

По задумке Херста, дореволюционный особняк превратится в аптеку — это оммаж на его инсталляцию с таблетками, представленную в галерее Коэна в Нью-Йорке в 1992 году. В обновленном пространстве будут стоять аптечные шкафы от потолка до пола, модели молекул, обои с рецептами лекарств и другие интерьерные решения.

12 и 13 ноября попасть в клуб Prada Mode смогут попасть только те, у кого есть пригласительные. В особняке их ждут ужины и дегустация коктейлей, ночные выступления с живой музыкой и дискуссии, приуроченные к международным культурным событиям. С 14 и до 20 ноября включительно двери клуба будут открыты для всех желающих.

Prada Mode уже открывала свои пространства в Майами, Гонконге, Лондоне и Париже.