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В России выявили 40 251 случай COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии

Виктория Шанина
Сегодня в 12:14

В России за последние сутки выявили 40 251 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 155 превышает предыдущий максимальный показатель, который был установлен 28 октября.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 7511 до 7267. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская области, Крым и Пермский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 472 797. За последние сутки выздоровели 28 909 человек, за все время — 7 331 424. За сутки умерли 1 160 человек, за весь период — 237 380.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 245,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).

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