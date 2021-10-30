В России выявили 40 251 случай COVID-19 за сутки. Это максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 40 251 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 155 превышает предыдущий максимальный показатель, который был установлен 28 октября.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 7511 до 7267. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Свердловская области, Крым и Пермский край.