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Умер телеведущий и диктор Игорь Кириллов

Виктория Шанина
Сегодня в 11:18

В возрасте 89 лет скончался советский и российский журналист Игорь Кириллов. Об этом пишет РБК со ссылкой на администратора и помощника телеведущего.

«Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы „Секрет на миллион“ у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься „Первый канал“, вероятно, о дате похорон также сообщат они», — сказал помощник Кириллова.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве, где окончил школы и поступил во ВГИК. После первого курса был вынужден уйти из университета. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина и спустя два года начал работать на телевидении на должности помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором.

Кириллов вел такие программы, как «Последние известия», «Новости», «Голубой огонек», «Взгляд» и «Телескоп», был худруком «Деловой России». Более 20 лет он был диктором новостной программы «Время», с 1965-го до конца 1980-х — комментатором Парада Победы на Красной площади, с 2000 года — директором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала».

Телеведущий получил звание Народного артиста СССР, Орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Орден Почета, Орден Дружбы народов, почетный приз Российской академии телевидения «ТЭФИ», а также Государственная премия СССР за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий в программе «Время».

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