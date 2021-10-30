Музей «Новый Иерусалим» представит собрание французской живописи коллекционера Николая Юсупова

20 ноября в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Французский вкус князей Юсуповых». На ней будет представлено крупнейшее частное собрание французской живописи, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам, рассказали «Афише Daily» организаторы экспозиции.
На выставке зрители увидят историю французской живописи глазами знаменитого русского коллекционера, чье собрание хранится в нескольких российских музеях. Всего будет показано 37 работ XVIII — первой трети XIX века. Проект предлагает новый взгляд на историю коллекционирования, рассказывая об истоках этого явления в России.
В экспозицию войдут работы, выставленные в Музее-усадьбе «Архангельское». В том числе, таких художников, как Жан Тассель, Арман Шарль Карафф, Франсуа Буше, Юбер Робер, Клод Жозеф Верне, Элизабет Виже-Лебрен, Маргерит Жерар и многих других.
Также посетителям предстоит увидеть целый ряд картин, ранее не участвовавших ни в одной выставке и прошедших научную реставрацию. Одна из особенностей выставки заключается в том, что она объединит и позволит по-новому оценить полотна большого формата, которые в исторической экспозиции дворца в Архангельском не всегда возможно рассмотреть с близкого расстояния.
Экспозиция выставки состоит из нескольких разделов, каждый из которых отражает одну из граней большой юсуповской коллекции:
- Раздел «Воображаемое путешествие», посвященный пейзажам, представит работы французских художников XVIII века Юбера Робера и Клода Жозефа Верне, а также цикл из трех пейзажей Пьер-Жака Волера, напоминающий о неаполитанских путешествиях Николая Борисовича Юсупова;
- В раздел «Под покровительством Амура» вошли картины с эротическими сюжетами. Среди них произведения эпохи рококо («Испуганная купальщица» Франсуа Буше, «Аполлон и Дафна» Жака Дюмона), раннего неоклассицизма («Амур и Психея» Огюстена Бернара), картины с образами томных красавиц круга Жан-Батиста Грёза, одного из самых модных мастеров эпохи;
- В разделе с работами исторического жанра «В поисках античного величия» сопоставлены монументальная работа художника 17 века Жана Тасселя «Жертвоприношение Ифигении» и картина мастера школы Жака Луи Давида «Клятва Горациев» кисти Армана Шарля Караффа, а также написанное Никола де Куртейлем «Похищение сабинянок»;
- В разделе «Сцены повседневной жизни» сюжеты варьируются от традиционных «Уроков музыки», связанных с голландской традицией (Маргерит Жерар) до ученых развлечений образованного французского общества эпохи Просвещения («Электрический опыт» и «Пневматический опыт» кисти Шарля Амеде ван Лоо);
- В «Портретной галерее» представлены живописные изображения Татьяны Васильевны Юсуповой кисти Жана-Лорана Монье и портреты Луизы Элизабет Виже-Лебрен и Никола де Куртейля, французских мастеров, тесно связанных с Россией и русскими заказчиками.
Выставка откроется 20 ноября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» и продлится до 28 августа. Она будет сопровождаться дополнительной образовательной программой для посетителей, к проекту готовится печатный путеводитель, серия сувенирной продукции и аудиогид.