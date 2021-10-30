Музей «Новый Иерусалим» представит собрание французской живописи коллекционера Николая Юсупова

20 ноября в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Французский вкус князей Юсуповых». На ней будет представлено крупнейшее частное собрание французской живописи, принадлежавшее дипломату, директору Эрмитажа и Оружейной палаты князю Николаю Юсупову и его потомкам, рассказали «Афише Daily» организаторы экспозиции.

На выставке зрители увидят историю французской живописи глазами знаменитого русского коллекционера, чье собрание хранится в нескольких российских музеях. Всего будет показано 37 работ XVIII — первой трети XIX века. Проект предлагает новый взгляд на историю коллекционирования, рассказывая об истоках этого явления в России.

В экспозицию войдут работы, выставленные в Музее-усадьбе «Архангельское». В том числе, таких художников, как Жан Тассель, Арман Шарль Карафф, Франсуа Буше, Юбер Робер, Клод Жозеф Верне, Элизабет Виже-Лебрен, Маргерит Жерар и многих других.

Также посетителям предстоит увидеть целый ряд картин, ранее не участвовавших ни в одной выставке и прошедших научную реставрацию. Одна из особенностей выставки заключается в том, что она объединит и позволит по-новому оценить полотна большого формата, которые в исторической экспозиции дворца в Архангельском не всегда возможно рассмотреть с близкого расстояния.