За Эриком Давидычем гнались пять нарядов ГИБДД. В итоге ему выписали штраф за мат

В своем инстаграм-аккаунте блогер рассказал , что хотел обогнать девушку на «китайском джипе», но та стала перестраиваться, из‑за чего возникла вероятность ДТП на скорости 140 километров в час. Затем ситуация повторилась и водители остановились на заправке выяснять отношения.

Автоблогера Эрика Давидыча задержали из‑за блокировки движения и угроз девушке на подъезде к Петербургу. За ним выслали пять нарядов ГИБДД , сообщает издание «Подъем».

Водители поговорили и Давидыч уехал. Но за ним направили пять патрульных машин — сотрудник заправки решил, что оппонентку Эрика Давидыча похищают, и позвонил в полицию. Спустя 15 минут его догнали правоохранители и повезли в участок.

После нескольких часов ситуация разъяснилась – водитель джипа мешал обгону из‑за неисправностей с автомобилем, а в машину Давидыча насильно посадили его девушку, которая говорила на повышенных тонах и подогревала конфликт. В итоге блогера оштрафовали на 500 рублей за то, что он «кричал и ругался матом».

Эрик Давидыч добавил, что на «китайском джипе» нельзя ездить, так как это может быть очень опасно. Он пообещал обратиться в сервис и полностью отремонтировать машину за свой счет, чтобы «она никуда больше не попала в аварию», потому что «это реально будет смерть».