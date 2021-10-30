На Камчатке активизировался Карымский вулкан

В Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке произошло извержение вулкана Карымский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Днем 30 октября Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс из Карымского вулкана. Столб пепла достиг 2500 метров при высоте самой сопки в 1469 метров.

Потоками ветра пепел направился в восточном направлении, к Кроноцкому заливу. На этом маршруте нет населенных пунктов, международных рейсов самолетов и туристических групп.