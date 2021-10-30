перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джейк Джилленхол сыграет солдата на афганской войне в новом боевике Гая Ричи 10:03
За Эриком Давидычем гнались пять нарядов ГИБДД. В итоге ему выписали штраф за мат 9:37
На Камчатке активизировался Карымский вулкан 9:01
В Амстердаме появилось беспилотное водное такси 2:53
Кирнан Шипка снимется в главной роли в драме «Золотая клетка» 2:14
Илон Маск намерен открыть университет технологий и наук в Техасе 1:34
piercebrosnanofficial/Instagram
Пирс Броснан сыграет в триллере Филиппа Нойса «Быстрый Чарли» 0:38
Уилл Смит, рэпер Пи Дидди и баскетболист Кевин Дюрант инвестировали в создание электрических лодок Вчера в 23:30
В первый день локдауна в Москве работали незаконно 432 предприятия Вчера в 22:37
Мэтью Перри напишет мемуары о сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью Вчера в 22:35
Гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Она повторила рекорд Канаевой Вчера в 21:43
Janko Ferlič/Unsplash
Власти Петербурга передумали разрешать книжным работать в локдаун Вчера в 21:38
Фиби Уоллер-Бридж и Фиона Шоу снимутся в новом фильма Джона Красински Вчера в 21:15
Пункты тестирования на коронавирус в метро, трейлер «Ведьмака» и другие новости дня
Вчера в 20:40 дайджест
Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта выросла за двое суток на 44000% Вчера в 20:00
Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода Вчера в 19:27
Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря Вчера в 19:01
Ирина Горбачева выпустила песню «Лепесток» Вчера в 18:21
На сцене «Новой оперы» в конце октября покажут 16 сайнс-опер, созданных в лаборатории «Коoperaция» Вчера в 18:05
Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей Вчера в 17:46
Отключить рекламу

На Камчатке активизировался Карымский вулкан

Виктория Шанина
Сегодня в 9:01

В Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке произошло извержение вулкана Карымский. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Днем 30 октября Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс из Карымского вулкана. Столб пепла достиг 2500 метров при высоте самой сопки в 1469 метров.

Потоками ветра пепел направился в восточном направлении, к Кроноцкому заливу. На этом маршруте нет населенных пунктов, международных рейсов самолетов и туристических групп.

Карымская сопка расположена в восточной части полуострова, в 115 километрах от столицы региона Петропавловска-Камчатского. Вулкан является одним из самых активных на Камчатке, в декабре 2020 года произошло извержение пеплового столба высотой 6-7 километров.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
МЧС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить