В Амстердаме появилось беспилотное водное такси Roboat. После тестирования летом лодки запустили в городе на постоянной основе. Об этом рассказал TechCrunch.
Такси будет работать на каналах города. В каждой лодке смогут разместиться по пять пассажиров. Беспилотники разработаны лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) и Senseable City Массачусетского технологического института.
Лодки оснащены GPS, лидаром и несколькими панорамными камерами, снимающими видео с обзором 360 градусов. Помимо пассажиров, они могут перевозить товары и даже собирать мусор из амстердамских каналов.
Водное такси работает при помощи беспроводной подзарядки. Оно может функционировать без перерыва от 12 до 24 часов в зависимости от грузоподъемности. Лодки развивают скорость до шести километров в час.