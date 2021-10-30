В Амстердаме появилось беспилотное водное такси Roboat. После тестирования летом лодки запустили в городе на постоянной основе. Об этом рассказал TechCrunch.

Такси будет работать на каналах города. В каждой лодке смогут разместиться по пять пассажиров. Беспилотники разработаны лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) и Senseable City Массачусетского технологического института.