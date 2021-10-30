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Пирс Броснан сыграет в триллере Филиппа Нойса «Быстрый Чарли»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:38

Британский актер Пирс Броснан сыграет главную роль в триллере «Быстрый Чарли», его режиссером выступит Филлип Нойс («Посвященный», «Солт», «Власть страха»). Об этом сообщил Deadline.

Броснан предстанет в образе мафиози Чарли Свифта, жаждущего мести после того, как большая часть его людей погибла в ходе нападения. Сюжет фильма будет вдохновлен романом Виктора Гишлера Эдгара «Обезьяны-пистолеты».

Сценарий «Быстрого Чарли» написан Ричардом Венком («Великолепная семерка», «Эквалайзер») Продюсерами выступают Дэниел Гродник и Митчелл Уэлч, а также Дэвид Фэннон, Сет Нидл, Марк Деймон, Тамара Биркемо и Дэвид Нагельберг.

Съемки картины начнутся в январе 2021 года. Ими будут заниматься продакшн-компании Screen Media и Foresight Unlimited.

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