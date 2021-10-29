Уилл Смит, рэпер Пи Дидди и баскетболист Кевин Дюрант инвестировали в создание электрических лодок

Актер Уилл Смит, рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, и баскетболист Кевин Дюрант стали инвесторами стартапа Arc Boats, работающего над запуском электрической лодки. Об этом сообщил TechCrunch.

Компания появилась всего десять месяцев назад при сотрудничестве с венчурной фирмой Andreessen Horowitz. В ее планах выпустить лимитированный тираж лодок за 300 тыс. долларов, которые будут работать исключительно на электричестве.

Проект заинтересовал знаменитых инвесторов и получил финансирование от компании Смита Dreamers VC, компании Дюранта Thurty Five Ventures (ей также владеет Рич Клейман) и компании Комбса Combs Enterprises.

Гендиректор Arc Митч Ли заявил, что капитал компании увеличился таким образом на 7 млн долларов. Также инвесторами на начальном этапе выступили Lowercarbon Capital и Abstract Ventures.

Всего в Arc Boats работают немногим более десяти человек. Многие из них долгое время работали в SpaceX, в том числе и сооснователь Райан Кук — он в прошлом был инженером космической компании Илона Маска.

Среди целей стартапа — вывести на рынок электрические плавсредства различной стоимости и выпустить для них аккумуляторы. В Arc Boats уверены, что созданные ими лодки и корабли будут тише, быстрее, надежнее и дешевле в обслуживании, чем аналоги.

В данный момент у стартапа уже разработан прототип Arc One. Он представляет собой 24-футовую алюминиевую лодку мощностью в 475 лошадиных сил. Arc One может работать от трех до пяти часов на одной зарядке.

Компания намерена произвести не более чем 25 таких лодок. «Мы не планируем сделать много таких лодок, но они зададут тон тому, какой вообще может быть электрическая лодка на этом рынке», — отметил Ли.

Пока, по его словам, проект эстетически не окончен. Тем не менее, серийное производство Arc One должно начаться в следующем месяце, а первые поставки клиентам запланированы уже на начало 2022 года.