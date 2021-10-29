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В первый день локдауна в Москве работали незаконно 432 предприятия

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:37

В первый день локдауна в Москве режим нерабочих дней нарушили 432 предприятия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москва.

Всего власти проверили 31,6 тыс. объектов. Таким образом, нарушения выявили у 1,4% организаций. «Режим нерабочих дней соблюдается подавляющим большинством предприятий потребительского рынка», — добавили в мэрии.

Всего на территории столицы работают 98,1 тыс. подобных предприятий, из них 62,2 тыс. — стационарные предприятия розничной торговли, 18,3 тыс. — организации общепита, 17,6 тыс. — точки бытового обслуживания.

Во время «длинных выходных» открытыми остаются 19,5 тыс. магазинов, продающих продукты (7,2 тыс. сетевых и 12,3 тыс. несетевых), а также рабочие и офисные столовые.

Нерабочие дни продлятся в столице вплоть до 7 ноября. В это время будут закрыты большинство общественных мест. В школах и детсадах пройдет каникулы, прочие учебные заведения продолжат работать, но дистанционно.

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